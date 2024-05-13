وزير المالية: أتمتة الموازنة العامة تسهل عملية التخطيط المالي واتخاذ القرارات

دمشق-سانا

أكد وزير المالية الدكتور كنان ياغي أن أتمتة عمل الموازنة العامة تعزز دقة العمل المالي الحكومي وتسهل عملية التخطيط المالي واتخاذ القرارات بشكل أفضل، نظراً لإمكانية الحصول على البيانات المالية بشكل فوري.

وبين الدكتور ياغي خلال اجتماعه مع اللجنة المشكلة لأتمتة عمل الموازنة العامة أهمية الأتمتة الكاملة لكل مراحل وأعمال الموازنة وتطوير البرمجيات المستخدمة في مديرية الخزينة المركزية وأقسامها في مديريات ماليات المحافظات، مشيراً إلى أنه من شأن ذلك تسهيل الحصول على البيانات والإحصائيات المطلوبة والعمليات الإجرائية لتنفيذ واقعات الموازنة العامة للدولة.

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