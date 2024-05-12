موافقة معلنة لجرائم “إسرائيل”.. تقرير الخارجية الأمريكية حول غزة يثير الانتقادات

واشنطن-سانا

تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول استخدام “إسرائيل” الأسلحة الأمريكية في حرب الإبادة على قطاع غزة جاء في سياق المتوقع في ظل المواقف المعروفة أصلاً والمعلنة للإدارة الأمريكية المتحيزة بشكل فاضح لصالح كيان الاحتلال.. هذا التحيز الواضح لجرائم الكيان الصهيوني طغى على التقرير الذي يرقى في مراوغته وتملصه من إدانة قوات الاحتلال بشكل مباشر إلى حد الموافقة الصريحة على ما ترتكبه من جرائم، ما أثار انتقادات حتى داخل الأوساط السياسية الأمريكية.

صحيفة واشنطن بوست الأمريكية اعتبرت أن التقرير ينأى بـ”إسرائيل” عن أي انتهاكات للقوانين ويخلي ساحتها، وهو بحسب المشرعين التقدميين في الكونغرس يفتقر إلى الوضوح الأخلاقي بشأن الكارثة الإنسانية في غزة.

السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين انتقد التقرير واتهم الإدارة الأمريكية بالفشل في القيام بالعمل المتمثل في إجراء تقييم شامل، مشيراً إلى أنه تمت الاستعانة بعدد حوادث قليل نسبياً.

ووصف فان هولين تقييم الإدارة الأمريكية حول ما إذا كانت الأسلحة الأمريكية متورطة في انتهاكات للقانون الدولي بأنه غير كافٍ على الإطلاق، في حين أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب مايكل ماكول أن التقرير لا يخدم أي غرض سوى توفير غطاء سياسي لـ “بايدن” وقاعدته.

واشنطن بوست اعتبرت أن النتيجة التي توصل إليها تقرير الخارجية تسمح بمواصلة تقديم المساعدة العسكرية لـ”إسرائيل” حتى مع تزايد الانتقادات والضغوط لتقييد تدفق الأسلحة الأمريكية إليها.

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