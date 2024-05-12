نتائج متميزة لمنتخب السويداء ببطولة الجمهورية للجودو

السويداء-سانا

حقق منتخب السويداء للجودو نتائج ملفتة خلال مشاركته في بطولة الجمهورية للشباب والشابات والرجال والسيدات والتي استضافتها صالة الفيحاء الرياضية بدمشق مؤخراً.

ففي فئة الشابات نال المنتخب المركز الأول بالترتيب العام بعد ظفره بأربع ميداليات ذهبية عبر كل من ليلى كنعان بوزن 52 كغ، وفرح القنطار بوزن 70 كغ، ونوار الشاعر بوزن 78 كغ، وشهد السعد بوزن فوق 78 كغ.

وظفر المنتخب بالمركز الثالث بفئة السيدات بالترتيب العام بحصوله على ذهبيتين بواسطة ليلى كنعان بوزن 52 كغ، وسما كنعان بوزن 63 كغ، وميدالية فضية عن طريق سونيا كنعان بوزن 57 كغ، وأربع ميداليات برونزية لكل من لميس أبو راس بوزن 48 كغ، وآية أبو راس وفرح القنطار بوزن 70 كغ، وهيا أبو راس بوزن فوق 78 كغ، كما حصل منتخب الشباب على ميدالية فضية بواسطة عامر حاطوم بوزن 100 كغ، وأخرى برونزية عبر يزن أبو غازي بوزن 90 كغ.

وذكر رئيس اللجنة الفنية للجودو بالسويداء أدهم كنعان في تصريح لـ سانا أن النتائج المحققة للسويداء بالبطولة وخاصة بالفئات الأنثوية تعكس المستوى الفني الجيد مع استمرار المحافظة على صدارة الترتيب لفئة الشابات لعدة أعوام متتالية.

عمر الطويل

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