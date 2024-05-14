ارتفاع أسعار النفط عالمياً وسط توقعات بتراجع الإمدادات

لندن-سانا

ارتفعت أسعار النفط في الأسواق العالمية اليوم وسط توقعات بتقلص الإمدادات، في ظل تعطل محتمل للإنتاج في كندا بسبب حرائق الغابات، فضلاً عن قوة الطلب وتخفيضات طوعية في الإنتاج.

وذكرت وكالة رويترز أن العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ارتفعت 18 سنتاً إلى 97.30 دولاراً للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتاً إلى 83.55 دولاراً للبرميل.

وقال توني سيكامور محلل السوق لدى آي جي في مذكرة: “إن السوق تراقب حرائق الغابات في غرب كندا، والتي يمكن أن تعطل إمدادات النفط في البلاد”.

وكانت أسعار النفط ارتفعت بنحو واحد بالمئة عند التسوية في جلسة التداول السابقة بفضل تحسن الطلب من الولايات المتحدة والصين.

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