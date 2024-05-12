7 ميداليات لنادي نصيب ببطولة الدوري الممتاز للكاراتيه

درعا-سانا

حقق نادي نصيب 7 ميداليات متنوعة ببطولة الدوري الممتاز للكاراتيه التي أقيمت مؤخراً في صالة تشرين الرياضية بدمشق لفئتي الذكور والإناث.

ففي فئة فوق 16 عاماً نال النادي ميداليتين ذهبيتين عبر اللاعب عمر عثمان واللاعبة حلا العامودي، بينما أحرز 5 ميداليات برونزية بواسطة مصطفى المسالمة بفئة 18 عاماً وأحمد المحمد بفئة 21 عاماً ويحيى بجبوج ومحمد الشريف بفئة 16 عاماً وعلي الفلاح بفئة تحت 21 عاماً.

ولفت رئيس نادي نصيب مرعي أبو زريق إلى المستوى الجيد الذي قدمه اللاعبون في البطولة والنتائج الجيدة التي أحرزوها، متوقعاً لهم مزيداً من الإنجازات خلال الاستحقاقات القادمة، ومنوهاً في الوقت ذاته بقوة التدريبات التي خضع لها اللاعبون في إطار تحضيراتهم للبطولة.

وأشار المدرب عبد المجيد الشريف إلى المنافسات القوية التي شهدتها البطولة والمستويات المهارية التي ظهرت والتي سترفد المنتخبات الوطنية في الفترة القادمة استحقاقاتها الخارجية القادمة بعد أن يتم إعدادها بالشكل المطلوب.

رضوان الراضي

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