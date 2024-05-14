استشهاد خمسة عسكريين عراقيين بهجوم إرهابي شمال العراق

بغداد-سانا

استشهد خمسة عسكريين عراقيين بينهم ضابط وأصيب خمسة آخرون في عملية إرهابية استهدفت موقعهم في منطقة مطيبيجة بمحافظة صلاح الدين شمال العراق.

وقال مصدر عسكري لمراسلة سانا في بغداد: “تعرض أحد مقرات الفوج الثاني التابع للفرقة الحادية والعشرين للجيش العراقي في منطقة مطيبيجة بمحافظة صلاح الدين لعمل إرهابي أسفر عن استشهاد عقيد ركن آمر الفوج وأربعة من مقاتليه إضافة إلى إصابة خمسة آخرين”.

وأكد المصدر أن قوة من الفوج والحشد الشعبي تصدت للمجموعة الإرهابية ولاحقت فلولها.

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