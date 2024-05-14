غارات ليلية إسرائيلية على بلدات عدة في الجنوب اللبناني

بيروت-سانا

واصل طيران العدو الإسرائيلي اعتداءاته على القرى والبلدات في الجنوب اللبناني.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن طيران العدو الإسرائيلي الحربي شن الليلة الماضية غارات على بلدتي الخيام وكفركلا، فيما قصفت قوات العدو بالمدفعية بلدة الخيام.

وشن طيران العدو بعد منتصف الليل عدداً من الغارات الوهمية فوق قرى القطاع الغربي بالتزامن مع إطلاق القنابل الضوئية فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط في الجنوب.

كما حلق الطيران الاستطلاعي المعادي فوق قرى قضاء صور والساحل البحري، وفوق خط الحدود مع فلسطين المحتلة.

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