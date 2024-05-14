الرئيس السابق للبنك الدولي: أمريكا مقبلة على كارثة مالية

واشنطن- سانا

أكد رئيس البنك الدولي السابق ديفيد مالباس أن الولايات المتحدة مقبلة على كارثة مالية بحلول عام 2025 نتيجة الدين القومي الأمريكي الضخم والإنفاق المفرط من قبل الإدارة الأمريكية.

وكتب مالباس في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي: “إن الدلائل تشير إلى كارثة مالية في عام 2025، عندما سيتم تحديد سقف للدين القومي، ويزداد الإنفاق وترتفع معدلات الضرائب”.

وأشار مالباس إلى أن انفجار ديون الادارة الأمريكية يستنزف الموارد العالمية، ويركّزها في مجموعة ضيقة من ضمن أولوياتها والمستفيدين، موضحا أن المشكلات الرئيسية التي يواجهها الاقتصاد الأمريكي هي نقص الاستثمارات الجديدة وسط نمو هائل في الإنفاق العام، ما أدى إلى نسبة غير مسبوقة من الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى التمويل قصير الأجل الذي يؤدي إلى مزاحمة الشركات الصغيرة.

ووفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي، فإن الدين القومي الأمريكي هذا العام سيتجاوز 123 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وسيستمر في الازدياد خلال السنوات التالية، ليصل إلى مستوى 134 بالمئة تقريبا في عام 2029.

يذكر أن الدين القومي الأمريكي ازداد خلال رئاسة جو بايدن، إلى مستوى غير مسبوق، حيث زاد على 34.4 تريليون دولار، من 28 تريليون دولار في عام 2021.

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