عبد اللهيان: استمرار التدخلات الأمريكية في أفغانستان يزيد الوضع تعقيداً

طهران- سانا

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن استمرار التدخلات الأمريكية في الشؤون الداخلية لأفغانستان يزيد الوضع تعقيداً هناك.

وأشار عبد اللهيان خلال لقائه الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة رئيسة بعثة المنظمة الدولية لتقديم المساعدة إلى أفغانستان روزا أوتونباييفا إلى الدور المخرب لأمريكا في أفغانستان خلال وجودها لسنوات في هذا البلد مؤكداً أن استمرار التدخلات الأمريكية في الشؤون الداخلية لأفغانستان يزيد الوضع تعقيداً فيها.

وأوضح عبد اللهيان أن إيران وفي ضوء اهتمامها الخاص بالاستقرار والأمن والتنمية المستدامة في أفغانستان، تتابع تطورات هذا البلد الجار عن قرب وبدقة، وتدعم اضطلاع الأمم المتحدة بدور مهم في إطار دعم الشعب الأفغاني مشدداً على ضرورة التركيز على الحلول المختلفة لمشاكل أفغانستان المعقدة.

ونوه وزير الخارجية الإيراني بالدور الإيجابي لإجراءات بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان خلال العقدين الماضيين معرباً عن دعم بلاده لاستمرار هذه الأنشطة الإنسانية وتقديم كل ما يلزم لمعاجلة المشاكل .

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