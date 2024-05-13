“إعادة توطين زراعة الشوندر السكري في حلب”… يوم حقلي في مسكنة ودير حافر

حلب-سانا

بهدف إعادة توطين زراعة الشوندر السكري في حلب بعد انقطاع دام أكثر من 12 عاماً، نفذت مديرية الزراعة يوماً حقلياً في بلدتي مسكنة ودير حافر تشجيعاً للفلاحين على زراعة هذا المحصول.

وذكر مدير زراعة حلب المهندس رضوان حرصوني في تصريح لمراسل سانا أنه تمت دعوة الفلاحين إلى زراعة الشوندر السكري ضمن الدورة الزراعية لما له من فوائد في زيادة الإنتاج بوحدة المساحة لأي محصول تتم زراعته لأنه أحد المحاصيل التي تعمل على استصلاح الأرض.

ولفت حرصوني إلى أنه تمت زراعة 200 هكتار بالشوندر السكري من أصل الخطة المقررة لزراعة 5000 هكتار لهذا العام، مشيراً إلى أنه سيتم تسليم المحصول لمعمل إنتاج السكر في مسكنة، والذي شارفت عمليات إعادة تأهيله على الانتهاء ليوضع في الخدمة مع بداية جني المحصول.

وأوضح أن المديرية نفذت خلال خطتها هذا العام 8 ندوات إرشادية لتوعية الفلاحين وتشجيعهم على إعادة زراعة هذا المحصول الاستراتيجي، والاستفادة منه في الحصول على مادة السكر والمنتجات العلفية والمادة الأساسية لصناعة الخميرة.

قصي رزوق

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