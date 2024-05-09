9 أيار- يوم النصر في روسيا

دمشق-سانا

1927- نقل عاصمة أستراليا إلى مدينة كانبيرا بدلاً من ملبورن.

1945- انتصار الاتحاد السوفييتي على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى.

1946- الملك فيكتور عمانويل الثالث يتنازل عن عرش إيطاليا لابنه أومبرتو الثاني.

1947- إعلان استقلال رومانيا.

1955- ألمانيا الغربية تنضم إلى حلف شمال الأطلسي “ناتو”.

1974- زلزال في شبه جزيرة إزو اليابانية يودي بحياة 30 شخصاً.

2009- جاكوب زوما يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لجمهورية جنوب أفريقيا.

من مواليد هذا اليوم:

1927- مانفرد أيغن عالم كيمياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1967.

1935- روجر هارغريفز مؤلف ورسام إنكليزي.

1946- يوكيا أمانو دبلوماسي ياباني، ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

من وفيات هذا اليوم:

1805- فريدرخ شيلر شاعر ألماني.

1931- ألبرت ميكلسون عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1907.

2004- أحمد قديروف رئيس جمهورية الشيشان الأول.

أعياد ومناسبات:

يوم النصر في روسيا.

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