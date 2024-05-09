9 أيار- يوم النصر في روسيا

دمشق-سانا
1927- نقل عاصمة أستراليا إلى مدينة كانبيرا بدلاً من ملبورن.
1945- انتصار الاتحاد السوفييتي على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى.
1946- الملك فيكتور عمانويل الثالث يتنازل عن عرش إيطاليا لابنه أومبرتو الثاني.
1947- إعلان استقلال رومانيا.
1955- ألمانيا الغربية تنضم إلى حلف شمال الأطلسي “ناتو”.
1974- زلزال في شبه جزيرة إزو اليابانية يودي بحياة 30 شخصاً.
2009- جاكوب زوما يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لجمهورية جنوب أفريقيا.
من مواليد هذا اليوم:
1927- مانفرد أيغن عالم كيمياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1967.
1935- روجر هارغريفز مؤلف ورسام إنكليزي.
1946- يوكيا أمانو دبلوماسي ياباني، ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
من وفيات هذا اليوم:
1805- فريدرخ شيلر شاعر ألماني.
1931- ألبرت ميكلسون عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1907.
2004- أحمد قديروف رئيس جمهورية الشيشان الأول.
أعياد ومناسبات:
يوم النصر في روسيا.
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