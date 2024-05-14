المقداد يبحث مع الصفدي العلاقات الثنائية والجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في سورية

المنامة-سانا

بحث وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد اليوم مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في سورية يحفظ وحدة وسلامة أراضيها ويحترم سيادتها، ويخلصها من الإرهاب، ويوفر الظروف اللازمة للعودة الكريمة والطوعية للاجئين السوريين إلى بلدهم.

جاء ذلك قبيل اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة والذي تستضيفه مملكة البحرين الشقيقة.

وأكد الوزيران أهمية دور لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسورية ضمن الجهود المبذولة في سياق المسار العربي للتوصل لحل للأزمة في سورية.

الوزيران بحثا أيضاً مجموعة من القضايا الثنائية بما في ذلك أمن الحدود، ومكافحة تهريب المخدرات كما استعرضا نتائج الاتصالات التي تجريها الجهات المعنية في البلدين لوقف عمليات التهريب والقضاء على الخطر الذي تشكله.

وأكد الوزيران حرصهما المشترك على استمرار التشاور والتنسيق وتطوير علاقات التعاون بما ينعكس إيجاباً على البلدين الشقيقين.

وتم خلال اللقاء بحث الجهود الجارية لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وتداعياته الإنسانية الكارثية.

كما ناقش الوزيران جدول أعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب وسبل تعزيز التنسيق والتعاون حيال القضايا ذات الأولوية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

حضر اللقاء بسام صباغ نائب وزير الخارجية وحبيب عباس معاون وزير الخارجية والسفير حسام الدين آلا المندوب الدائم لسورية لدى جامعة الدول العربية.

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