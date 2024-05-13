أكثر من 20 ألف طالب يتقدمون للامتحانات العملية في الشهادة الثانوية المهنية

دمشق-سانا

بدأ اليوم أكثر من 20 ألف طالب من الشهادة الثانوية المهنية في جميع المحافظات تقديم امتحاناتهم العملية ضمن 19 مهنة.

وأشار مدير التعليم المهني والتقني في وزارة التربية المهندس محمد حمود إلى أن الامتحان يقيس مهارات الطلاب وقدراتهم على تطبيق الجوانب النظرية بشكل عملي، لافتاً إلى أنه تم تأمين جميع المستلزمات لإجراء الامتحانات بشكل جيد.

وتضم مهن التعليم المهني والتقني “تقنيات الحاسوب، وصيانة أجهزة طبية، وميكاترونكس، واتصالات، وتقنيات إلكترونية، وتقنيات كهربائية، والتصنيع الميكانيكي، واللحام وتشكيل المعادن، والميكانيك، وكهرباء المركبات، وميكانيك الآليات والمعدات الزراعية، والنماذج والسباكة، والنسيج والغزل، وصناعة الألبسة، ونجارة الأثاث والزخرفة، والتكييف والتبريد، والتدفئة والتمديدات، إضافة إلى مهنة خياطة الملابس، والحلاقة والتجميل”.

رحاب علي

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