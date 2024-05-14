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للتعرف على المهن التراثية في سورية… سيدات النادي الدبلوماسي يزرن حاضنة دمر

2024-05-13

دمشق-سانا

زارت سيدات النادي الدبلوماسي في سورية اليوم سوق المهن في حاضنة دمر التراثية واطلعن على تنوع الصناعات التقليدية فيها.

الرئيس الفخري للنادي شكرية المقداد أوضحت أن الحاضنة صرح تراثي وثقافي وإنساني مميز لا يقتصر على العرض وإنما التدريب للمحافظة على المهن التقليدية من الزوال والاندثار معبرة عن فخرها بهذا المكان الذي يجمع مختلف الحرف والمهن السورية.

بدورها بينت رئيسة النادي آية بن شعبان أن الزيارة إلى الحاضنة جاءت بالتنسيق مع وزارة السياحة للتعرف على المهن التراثية النادرة الموجودة في سورية.

من جهتها مديرة المهن السياحية في وزارة السياحة سمر العيسى لفتت إلى أهمية هذه الزيارة في تعريف الدول العربية والصديقة بالحاضنة وما تضمه من إرث وانعكاسها إيجاباً على الجذب السياحي، مشيرة إلى أن حاضنة دمر التراثية تضم جميع أنواع الحرف وتمثل مراحل متعاقبة من التاريخ السوري.

ريم حشمه

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