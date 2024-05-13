الحرارة إلى انخفاض وفرصة لهطل أمطار متفرقة

دمشق-سانا

تستمر درجات الحرارة بالانخفاض لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 4 إلى 6 درجات مئوية جراء تأثر البلاد بامتداد منخفض جوى سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة، تكون غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد أحياناً، خاصة في المناطق الساحلية والشمالية، بينما يكون الجو مغبراً في المناطق الجنوبية الشرقية والشرقية والجزيرة والبادية، ويكون مائلاً للبرودة ليلاً في أغلب المناطق، ولا سيما المرتفعات الجبلية.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 75 كيلو متراً في الساعة تثير الغبار في أغلب المناطق الداخلية، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

غداً، تميل درجات الحرارة للارتفاع بشكل تدريجي مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية، والجو غائم جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات رعدية من المطر على المناطق الساحلية، وسديمي مغبر على المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

وشهدت عدد من المحافظات هطولات مطرية متفاوتة الغزارة سجل أعلاها 86 في كسب باللاذقية.

وذكرت نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أن نسب الهطل كانت كالتالي..

في محافظة حمص.. الناصرة ومرمريتا 19 مم وشين 15 مم وقلعة الحصن 17 مم والعريضة 12 مم وتلكلخ 11 مم وتلدو 5 مم وحمص 4 مم.

وفي محافظة حماة.. مصياف 18 مم وعين حلاقيم 15 مم وادي العيون 14 مم والرصافة 12 مم وربعو 5 مم ومحردة 4 مم.

وفي الغاب.. شطحة 60 مم وعين الكروم 49 مم والكريم 5 مم وأفاميا 18 مم والسقيلبية 9 مم.

وفي محافظة طرطوس.. القدموس 25 مم ومشتى الحلو 19 مم وبانياس 15 مم والشيخ بدر 14 مم ودريكيش 13 مم وحمام واصل 10 مم وصافيتا 2 مم والصفصافة 1 مم.

وفي محافظة اللاذقية.. كسب 86 مم وصلنفة 71 مم ووادي قنديل 34 مم والمزيرعة 33 مم والحفة 23 مم ومطار الباسل 21 مم والبهلولية 16 مم والقرداحة 8 مم وبوقا 7 مم واللاذقية 2 مم.

وفي محافظة إدلب.. جسر الشغور 22 مم وخان شيخون 2 مم وأبو الظهور 1 مم.

وفي محافظة حلب.. إعزاز 2 مم وحلب 3 مم وحلب المطار والسفيرة 1مم.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام …..

الإثنين الثلاثاء الأربعاء دمشق 22/ 13 25/ 14 28/ 14 القنيطرة 17/ 11 21/ 12 23/ 12 درعا 23/ 13 25 /12 27/ 14 السويداء 18/ 10 21/ 10 23/ 11 حمص 20/ 13 23/ 14 26/ 14 حماة 22/ 14 25/ 15 27/ 16 الحسكة 28/ 15 28/ 15 30/ 16 اللاذقية 22/ 17 23/ 17 24/ 18 طرطوس 23/ 17 24/ 17 25/ 17 حلب 22/ 13 25/ 13 28/ 14 إدلب 20/ 12 23/ 12 25/ 13 دير الزور 28/ 17 30/ 18 32/ 19 الرقة 26/ 16 27/ 16 29/ 17

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