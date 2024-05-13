اختتام منافسات أولمبياد المعلوماتية الدولي للفرق المدرسية بدورته السابعة لموسم 2024-فيديو

دمشق-سانا

اختتمت مساء اليوم منافسات أولمبياد المعلوماتية الدولي للفرق المدرسية بدورته السابعة لموسم 2024 والذي استضافته سورية للمرة الأولى على مدى ثلاثة أيام من خلال إدارة الأولمبياد العلمي السوري في هيئة التميز والإبداع.

ووفق النتائج التي أعلنتها هيئة التميز والإبداع فقد تصدرت هنغاريا المرتبة الأولى بإحراز فريقها الميدالية الذهبية فيما حلت رومانيا بالمرتبة الثانية بإحراز فريقين من فرقها ميداليتين فضيتين أما المرتبة الثالثة فقد حصلت كل من رومانيا وسورية وإيطاليا على 3 ميداليات برونزية وفيما يخص الميداليات التشريفيّة فقد حصلت كل من بلغاريا وإيران على ميداليتين ذهبيتين تشريفيتين فيما حصلت باكستان على ميدالية برونزية تشريفية.

الدكتور عمار النحاس المنسق الوطني لهذا الأولمبياد قال في كلمة عبر الفيديو: سررنا باستضافة النسخة السابعة من منافسات أولمبياد المعلوماتية الدولي للفرق في سورية حيث جرت بشكل سلس ودون أي مشاكل تذكر حيث ألتزم معظم الطلاب بالتعليمات وكانت مشاركة حماسية وممتعة للجميع مبيناً أن المسابقة احتوت على تسع مسائل مختلفة تنوعت صعوبتها وقد تم حل معظم هذه المسائل من قبل المشاركين حيث عكست النتائج خبرة عالية للمشاركين في هذه المسابقة.

وأعرب النحاس عن شكره لأعضاء اللجنة العلمية الدولية لمساهمتهم في إعداد الأسئلة وكذلك أعضاء اللجنة التنظيمية الدولية لمساهمتهم طيلة العام وإشرافهم على المسابقة ورؤساء الفرق على دعمهم وتوجيههم الطلاب منذ البداية وحتى المراحل الأخيرة وكذلك أعضاء اللجان التنظيمية والعلمية السورية.

وكانت منافسات هذا الأولمبياد انطلقت “عن بعد” في العاشر من شهر أيار الجاري بمشاركة 20 فريقاً مدرسياً من عشر دول عربية وأجنبية هي رومانيا وإيطاليا وهنغاريا ومصر فيما شاركت إيران وسلوفاكيا وباكستان وبلغاريا وأرمينيا بصفة ضيوف.

هيلانه الهندي

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