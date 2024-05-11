مانشستر سيتي يتصدر الدوري الإنكليزي بعد فوزه على فولهام

لندن-سانا

تصدر نادي مانشستر سيتي الدوري الإنكليزي الممتاز بعد فوزه الساحق على مضيفه فولهام بأربعة أهداف دون رد.

وسجل يوشكو جفارديول الهدف الأول لمانشستر سيتي في الدقيقة الـ 13، ليضيف فيل فودين الهدف الثاني في الدقيقة الـ 59 بعدما تابع كرة اصطدمت بالدفاع وسكنت الشباك.

وفي الدقيقة الـ 71 أضاف جفارديول الهدف الثالث لفريقه من تمريرة رائعة من سيلفا، بينما جاء الهدف الرابع في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، من ضربة جزاء سددها جوليان ألفاريز بنجاح ليكمل الرباعية لصالح مانشستر سيتي.

وبهذا الفوز الكبير تصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الجولة الـ 37 من الدوري الإنكليزي الممتاز بفارق نقطتين عن أرسنال، بينما بقي فولهام في المركز الثالث عشر برصيد 44 نقطة.

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