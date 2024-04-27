سفير روسيا لدى بريطانيا يدعو للتوقف عن إثارة الهستيريا المناهضة لبلاده

لندن-سانا

دعا السفير الروسي لدى بريطانيا أندريه كيلين الدول الغربية إلى التوقف عن “إثارة الهستيريا المناهضة لروسيا من العدم”.

ووفقاً لبيان البعثة الدبلوماسية الروسية في لندن، وصف كيلين خلال زيارة لوزارة الخارجية البريطانية الاتهامات الموجهة ضد روسيا والتي تزعم تورطها في حريق متعمد وقع في لندن بـ “السخيفة ولا أساس لها”.

وحسب البيان فإنه تم التأكيد على أن روسيا، على عكس بريطانيا وغيرها من الدول الراعية لنظام كييف الإرهابي، لا تنفذ ولا تشجع أعمال تخريب ضد أهداف مدنية.

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