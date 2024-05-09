الإمارات تدين اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي معبر رفح

أبو ظبي-سانا

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة اليوم اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي وسيطرتها على معبر رفح جنوب قطاع غزة محذرة من عواقب التصعيد العسكري الذي يهدد بوقوع المزيد من الضحايا الأبرياء.

وذكرت وكالة الانباء الإماراتية أن وزارة الخارجية أكدت في بيان لها إدانة دولة الإمارات الشديدة لأي ترحيل قسري للشعب الفلسطيني الشقيق ولأي ممارسات مخالفة لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والإنساني الأمر الذي سيؤدي إلى استفحال المأساة الإنسانية التي يشهدها القطاع.

ودعت الخارجية الإماراتية المجتمع الدولي إلى بذل كافة الجهود بدون إبطاء للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار لتجنّب تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة ومنع انجرار المنطقة لمستويات جديدة من العنف والتوتر وعدم الاستقرار.

كما شددت على ضرورة عدم تعريض تدفق المساعدات الإنسانية لأي مخاطر أو عوائق تحد من وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى السكان في قطاع غزة مؤكدة على موقفها الداعي إلى العودة للمفاوضات لتحقيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

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