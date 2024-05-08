الجمعة القادم.. موعد انطلاق بطولة سورية لسباقات السرعة والدريفت

ريف دمشق-سانا

تنطلق يوم الجمعة القادم المرحلة الأولى من بطولة سورية للسيارات لسباقات السرعة والدريفت على حلبة نادي السيارات في صيدنايا بريف دمشق.

ويعد هذا السباق الذي ينظمه نادي السيارات وترعاه وزارة السياحة أول سباق يندرج في أجندته لهذا العام، حيث أنهت الكوادر جميع الترتيبات والتجهيزات لإنجاح هذا السباق.

وفي تصريح لـ سانا أوضح عضو مجلس الإدارة ومدير الأنشطة في النادي حسن الحامض أهمية هذه السباقات التي ينتظرها المتسابقون، إضافة للجمهور المتعطش لمشاهدة الاستعراض والإثارة في هذا النوع من السباقات، مشيراً إلى أن اللجنة أنهت جميع التحضيرات اللازمة لتنظيم وإطلاق البطولة.

وأضاف الحامض: إنه تم تنظيم يوم تدريبي للكوادر والمتطوعين لإنجاح السباق بمشاركة الدفاع المدني من أجل سلامة المتسابقين والمنظمين والجمهور.

ولفت الحامض إلى أن اللجنة المنظمة اعتمدت المسار الخاص بالسباقين وستجري الفحص الفني للسيارات المشاركة في هذه الجولة قبل يوم من إقامتهما ليتم بعدها اعتماد قائمة انطلاق المتسابقين.

يشار إلى أن بطولة سورية لسباقات السرعة والدريفت ستتضمن هذا الموسم خمس جولات، وتتضمن كل جولة سباقاً للسرعة وآخر للدريفت.

هناء صقور

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