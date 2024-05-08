الفارس همام الخولي يحرز الجائزة الكبرى ببطولة تيم سبيرت للقفز على الحواجز

دمشق-سانا

توج الفارس همام الخولي بلقب الجائزة الكبرى ببطولة تيم سبيرت للقفز على الحواجز التي أقامها اتحاد الفروسية بالتعاون مع نادي تيم سبيرت للفروسية.

ونال الخولي لقب الجائزة الكبرى بعد حلوله بالمركز الأول في المباراة النهائية للفئة العليا التي بلغ ارتفاع حواجزها 140 سم، وجاءت الفارسة شام الأسد بالمركز الثاني، والفارس مؤيد الجاموس بالمركز الثالث.

وحصدت الفارسة بشرى الأسد لقب فئة بلاتينيوم تور التي جرت منافساتها على حواجز وصل ارتفاعها إلى 130 سم، وجاءت الفارسة شام الأسد بالمركز الثاني والفارس محمد جوبراني بالمركز الثالث.

كما فازت الفارسة شام الأسد بلقب فئة غولد تور لارتفاع 120 سم، وحل الفارس أحمد المصري بالمركز الثاني والفارسة ميرا الخولي بالمركز الثالث.

محمد الرحيل

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