المقاومة اللبنانية تستهدف جنود العدو وتجهيزاته التجسسية في موقعي المطلة والمالكية

بيروت-سانا
استهدفت المقاومة اللبنانية اليوم جنود العدو الصهيوني وتجهيزاته التجسسية في موقعي المطلة والمالكية محققة إصابات مباشرة.
وقالت المقاومة في بيان: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وبعد رصد ومراقبة دقيقة للحدود في منطقة المطلة، وعند وصول ثلاثة من جنود العدو الإسرائيلي ودخولهم إلى نقطة تموضعهم الحدودية مقابل مطار الخيام، استهدفهم رجال المقاومة بصاروخ موجه سقط بينهم وأوقعهم بين قتيل وجريح”.
كذلك استهدف رجال المقاومة التجهيزات التجسسية المستحدثة المرفوعة على رافعة في موقع المالكية بالأسلحة المناسبة، وأصابوها إصابة مباشرة، وتم تدميرها.
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