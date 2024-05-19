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المقاومة اللبنانية تستهدف جنود العدو وتجهيزاته التجسسية في موقعي المطلة والمالكية

2024-05-19

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة اللبنانية اليوم جنود العدو الصهيوني وتجهيزاته التجسسية في موقعي المطلة والمالكية محققة إصابات مباشرة.

وقالت المقاومة في بيان: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، وبعد رصد ومراقبة دقيقة للحدود في منطقة المطلة، ‏وعند وصول ثلاثة من جنود العدو الإسرائيلي ودخولهم إلى نقطة تموضعهم الحدودية مقابل مطار ‏الخيام، استهدفهم رجال المقاومة بصاروخ ‏موجه سقط بينهم وأوقعهم بين ‏قتيل وجريح”.

كذلك استهدف رجال المقاومة التجهيزات ‌‏التجسسية المستحدثة المرفوعة على رافعة في موقع المالكية ‏بالأسلحة المناسبة، وأصابوها إصابة ‏مباشرة، وتم تدميرها.

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