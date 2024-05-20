طائرات روسية وفرق إنقاذ تصل إيران للمساعدة في العثور على مروحية رئيسي

موسكو-سانا

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإرسال طائرتين متطورتين مع مروحيات خاصة إلى مدينة تبريز الإيرانية مع 50 من رجال الإنقاذ الجبليين للمساعدة في العثور على مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وقال مستشار الرئيس الروسي إيجور ليفيتين خلال اتصال هاتفي مع نائب الرئيس الإيراني محمد مخبر: إن روسيا سترسل طائرتين ومروحية و50 من رجال الإنقاذ للمساعدة في البحث عن موقع تحطم المروحية.

وأعرب ليفيتين عن تضامن روسيا وتعاطفها الصادق مع إيران في هذا الوقت.

وفي وقت سابق أعلنت السفارة الروسية لدى طهران أن موسكو أبدت استعدادها لإرسال المساعدة إلى إيران بعد الهبوط الاضطراري لمروحية رئيسي وتنتظر رداً من الجانب الإيراني، كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو مستعدة لتقديم المساعدة اللازمة في البحث عن مروحية الرئيس الإيراني والتحقيق في أسباب الحادث.

وكانت المروحية التي تقل الرئيس الإيراني ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان وعدداً من المسؤولين تعرضت لهبوط اضطراري في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب إيران بسبب الظروف الجوية السيئة، بينما تواصل فرق الإنقاذ محاولة الوصول إلى مكان الهبوط في منطقة جغرافية صعبة وظروف جوية سيئة.

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