بوتين يفتتح عدداً من خطوط الإنتاج ومنشآت التعدين

موسكو-سانا

افتتح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عدداً من خطوط الإنتاج ومنشآت للتعدين في البلاد، بما في ذلك في جمهورية دونيتسك الشعبية.

ونوه بوتين في كلمة له عبر تقنية الفيديو اليوم تزامناً مع احتفال روسيا بيوم العاملين في صناعة المعادن بالإنجازات التي حققها العاملون في القطاع الاقتصادي الحيوي وهنأ العاملين على جهودهم المبذولة.

ولفت بوتين إلى أن روسيا تحتل المرتبة الأولى عالمياً بإنتاج النيكل عالي الجودة ومراكز متقدمة في صناعات أخرى، قائلاً: “في العام الماضي، احتلت روسيا المركز الأول في العالم في إنتاج النيكل عالي الجودة، والمركز الثاني في إنتاج الألومنيوم، والثالث في إنتاج منتجات التيتانيوم، والخامس في حجم إنتاج الصلب”.

وأوضح الرئيس الروسي أن صناعة المعادن في روسيا تصبح من عام إلى عام أكثر تطورا وتقنية ما يفتح فرصاً جديدة في مختلف المجالات، لافتاً إلى نمو الاستثمارات في المشاريع الجديدة في القطاع ما يسهم في توفير الطلب على المنتجات.

وأضاف بوتين: “رغم ضغط العقوبات الغربية على روسيا يتواصل نمو الاستثمار في المشاريع الواعدة الجديدة في صناعة التعدين، والتي يتم تنفيذ بعضها باستخدام أدوات الدعم الحكومي”.

وأعطى بوتين الضوء الأخضر لإطلاق خطوط إنتاج في جمهورية دونيتسك الشعبية جنوب روسيا وفي ومقاطعة نيجني نوفغورود التي تقع في الجزء الأوروبي من البلاد ومقاطعة تشيليابينسك في الأورال.

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