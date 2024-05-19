لافروف: ساسة الغرب يشوهون الحقائق ولا يعترفون بها

موسكو-سانا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الغرب في الوقت الراهن يفتقر إلى وجود سياسيين قادرين على الحديث على أساس الحقائق، فهم لا يعترفون بها ويشوهونها.

ونقلت وكالة نوفوستي عن لافروف قوله خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني بثته قناة “روسيا- 1” رداً على ما قاله رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بأن روسيا قطعت إمدادات الغاز عن بريطانيا: “يقولون إن روسيا قطعت الغاز دون أن يحمر وجه أحدهم خجلاً، هذا أكثر ما يبعث على الأسى، هذا يعني أنه لم يعد لدى الغرب في الوقت الراهن ساسة قادرون على التحدث على أساس براغماتي يستند إلى الحقائق”، مؤكداً أنهم “لا يعترفون بهذه الحقائق ويشوهونها، ويعملون ما بوسعهم لأخذ مواطنيهم وناخبيهم نحو مسار مسدود وكارثي لأوروبا”.

وأضاف لافروف: “إن هذا لم يصدر عن رئيس الوزراء البريطاني فحسب بل صدر أيضاً عن المستشار الألماني أولاف شولتس”، مشيراً إلى أن “الأمريكيين فجروا خطوط أنابيب غاز “السيل الشمالي” التي كان يراد منها أن تضمن المزيد من الرخاء والازدهار لألمانيا”.

وزعم سوناك في وقت سابق أن قطع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إمدادات الغاز عن بريطانيا كان له تأثير مدمر على حياة الناس، وهدد أمن الطاقة في البلاد.

من جهة أخرى صرح وزير الخارجية الروسي بأن “الوقت قد حان لكي يدرك نظام كييف الحقائق على الأرض، ولكي يتوقف الغرب عن التضحية بأوكرانيا لتحقيق أهدافه التي لن تتحقق”، معرباً عن أمله في أن “يتم فهم هذه الرسالة”.

وكان لافروف أكد أمس أن المرحلة الحادة من المواجهة العسكرية السياسية بين روسيا والغرب مستمرة.

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