الخارجية الإيرانية تعرب عن شكرها وتقديرها لمشاعر التضامن التي أبدتها العديد من الحكومات والدول

طهران-سانا

أعربت وزارة الخارجية الإيرانية عن شكرها وتقديرها لمشاعر التضامن التي أبدتها العديد من الحكومات والدول والمنظمات الدولية مع حكومة وشعب إيران على خلفية حادث الهبوط الاضطراري لمروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في محافظة أذربيجان الشرقية.

وقالت الوزارة في بيان اليوم: “بعد ظهر يوم الأحد تعرضت للأسف المروحية التي كانت تقل الرئيس ووزير الخارجية وبعض المرافقين الآخرين لحادث في منطقة ورزغان بمحافظة أذربيجان الشرقية، ورغم الظروف الجوية السيئة تتواصل جهود وصول فرق الإنقاذ إلى موقع الحادث بكل جدية وأمل”.

وأضافت الوزارة: “إن جمهورية إيران الإسلامية تعرب عن خالص شكرها للمشاعر الإنسانية وللتضامن الذي أبداه عدد كبير من الحكومات والدول والمنظمات الدولية مع حكومة وشعب إيران وعرضها المساعدة في عملية البحث والإنقاذ”.

وتواصل فرق الإنقاذ محاولة الوصول إلى مكان هبوط المروحية في منطقة جغرافية صعبة وبظل ظروف جوية سيئة.

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