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مظاهرة وسط بروكسل تنديداً بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

2024-05-19

بروكسل-سانا

شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل مساء اليوم مظاهرة حاشدة تنديداً بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة المنكوب وتضامناً مع الشعب الفلسطيني.

وشارك بالمظاهرة التي نظمتها منظمات أوروبية وبلجيكية بالتعاون مع الجالية الفلسطينية في بلجيكا عشرات الآلاف من طلبة الجامعات وأحزاب بلجيكية، إضافة إلى برلمانيين أوروبيين ومتضامنين بلجيكيين وأوروبيين.

وردد المتظاهرون هتافات مؤيدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وأخرى داعية لوقف العدوان الإسرائيلي ورفع الحصار ومحاسبة مسؤولي الاحتلال على جرائمهم مؤكدين استمرار الاحتجاجات في الجامعات حتى تحقيق مطالبهم بوقف التعاون مع الاحتلال الإسرائيلي.

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