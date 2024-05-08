قوات الاحتلال تعتقل 24 فلسطينياً في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 24 فلسطينياً في مناطق بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في بيت لحم ونابلس وقرية عصيرة القبلية جنوبها والخليل وبلدتي سعير والشيوخ في شمالها الشرقي وضاحية اكتابا في طولكرم وبلدتي يعبد في جنين وبدو في القدس، واعتقلت 23 فلسطينياً، فيما اعتقلت شاباً على أحد حواجزها بمدينة رام الله.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير بأن عدد الفلسطينيين الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال في الضفة الغربية منذ بدء عدوانها على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول الماضي ارتفع إلى 8640 فلسطينياً.

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