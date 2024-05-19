مستوطنون يعتدون على ممتلكات الفلسطينيين جنوب نابلس

القدس المحتلة-سانا

اعتدى مستوطنون إسرائيليون مساء اليوم على ممتلكات الفلسطينيين بالقرب من مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن مئات المستوطنين اقتحموا بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية يتما جنوب المدينة وأحرقوا مساحات من الأراضي الزراعية وعدداً من مركبات الفلسطينيين.

ويصعد المستوطنون من إرهابهم بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم وسط تجاهل المجتمع الدولي للمطالبات بضرورة ردعهم ووقف إرهابهم ما يشجعهم على الاستمرار في جرائمهم.

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