بمناسبة عيد الشهداء… حفل فني لدار الأمان بطرطوس

طرطوس-سانا

بمناسبة عيد الشهداء أقامت دار الأمان لأبناء الشهداء وبرنامج صحة المراهقين بمديرية صحة طرطوس حفلاً فنياً مشتركاً، وذلك على مسرح المركز الثقافي العربي بمدينة طرطوس.

وتضمن الحفل فقرات غنائية قدم فيها المشاركون من دار الأمان وفريق المراهقين أغاني وطنية وتراثية مع أغنية خاصة عن دار الأمان بعنوان “نحنا بدار الأمان” إضافة إلى عرض مسرحي غنائي بعنوان “أمهات فوق العادة” تناول قصة حياة عائلة بعد استشهاد الأب، إضافة إلى دور دار الأمان في احتضان أبناء الشهداء والأنشطة التعليمية والترفيهية التي يقدمها، إضافة إلى الإضاءة على الأعمال التي يقوم بها فريق صحة المراهقين لتوجيه هذه الفئة العمرية الحساسة ودعم مواهبهم من خلال الأنشطة التفاعلية وجلسات التوعية.

وفي كلمة له، أكد مدير أوقاف طرطوس عبد الله السيد المشرف على دار الأمان أن عيد الشهداء يمثل قيمة نتعلم فيها من الشهداء أن التضحية من أجل الوطن أسمى التضحيات، مبيناً أن كل عمل يقدم تجاه هذه الفئة النبيلة لا يرتقي لمستوى عطاءاتهم وتضحياتهم.

بدورها أشارت الدكتورة ريم حرفوش مسؤولة برنامج صحة المراهقين بمديرية صحة طرطوس في تصريح لمراسلة سانا إلى أهمية العمل المشترك مع دار الأمان لأبناء الشهداء في العمل المسرحي والكورال الغنائي، بمشاركة من أطفال الدار والبرنامج بهدف تقديم صورة حقيقية مشرفة عن تضحيات وعظمة عطاء الأم والأسرة والمجتمع تجاه أبناء الشهداء وفئة المراهقين.

فاطمة حسين

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