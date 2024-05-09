وقفات احتجاجية لموظفين في الاتحاد الأوروبي تندد بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

بروكسل-سانا

نظم أكثر من مئة موظف في مؤسسات بالاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل وقفات احتجاجية تندد بالعدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة.

وذكرت رويترز أن المحتجين وضعوا أغطية قماشية بيضاء ملفوفة وملطخة ببقع حمراء تمثل جثثاً في الساحة المواجهة للمكتب الرئيسي للمفوضية الأوروبية في بروكسل وكتبوا عليها: القانون الدولي واتفاقيات الاتحاد الأوروبي واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها وذلك احتجاجاً على ممارسات العدوان الاسرائيلي الوحشية في قطاع غزة.

وتتزايد الضغوط على الاتحاد الاوروبي لاتخاذ موقف أقوى بشأن جرائم العدوان الإسرائيلي الوحشية على قطاع غزة.

وكان الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ذكر في وقت سابق أن سياسة رئيسة المفوضية الأوروبية اورسولا فون دير لاين تهدد أمن ومصالح الاتحاد الأوروبي في العالم بسبب انحيازها الأعمى لكيان الاحتلال الاسرائيلي مشدداً على أن السياسة الخارجية للاتحاد تحددها الدول الأعضاء وليس رئيسة المفوضية.

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