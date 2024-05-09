منصور: اجتياح الاحتلال مدينة رفح يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين

نيويورك-سانا

ناشد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف مخطط الاحتلال الإسرائيلي لاجتياح مدينة رفح، مؤكداً أنه يتوجب على مجلس الأمن المطالبة بوقف هذا العدوان الاجرامي كونه يشكل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين وحماية الفلسطينيين بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ولفت منصور في رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المخطط الإسرائيلي المروع الذي يتجلى الآن في رفح التي يعيش فيها نحو 1.5 مليون فلسطيني غالبيتهم في خيام مؤقتة، مبينا أن الاحتلال بدأ بتهجير أكثر من 100 ألف فلسطيني شرق رفح إلى منطقة المواصي التي دمرها جيشه بالكامل، إضافة إلى وجود آلاف الأطنان من الذخائر غير المنفجرة فيها والتي تشكل خطراً على الجميع.

ودعا منصور مجلس الأمن إلى ضرورة الوفاء بالتزاماته بشكل فوري بموجب الميثاق ووضع حد لعرقلة الإجراءات التي يجب أن يتخذها المجلس في مواجهة هذا الوضع المروع الى جانب توفير الحماية للشعب الفلسطيني وضمان الوصول الأمن والسريع للمساعدات الإنسانية، مع ضرورة أن يقوم المجلس بالدعوى إلى إجراء تحقيقات دولية فورية ومستقلة في الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة بما في ذلك المقابر الجماعية التي تم اكتشافها في مستشفيي الشفاء وناصر.

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