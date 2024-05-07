درعا-سانا

تأهل فريق داعل إلى الدرجة الأولى بكرة القدم لفئة الشباب بعد تصدره فرق المجموعة الجنوبية في التجمع النهائي المؤهل للدرجة الأولى.

وتصدر داعل فرق المجموعة الجنوبية بالتجمع النهائي برصيد أربع نقاط بعد فوزه على فريق المعضمية بهدفين دون رد، وتعادله مع أبو حردوب سلباً.

رئيس نادي داعل أمجد الشرع قال في تصريح لـ سانا: إن فريقه تأهل إلى الدرجة الأولى بفئة الشباب بجدارة، حيث قدم لاعبونا مستوى مهارياً جيداً في جميع المباريات، ابتداء من نظام المجموعات بالدور الأول ليتصدر فرق المحافظة ويتأهل للتجمع النهائي الذي تم تقسيم الفرق فيه إلى أربع مجموعات، ضمت كل مجموعة ثلاثة أندية يتأهل للدرجة الأولى الأول من كل مجموعة.

وأضاف الشرع: إن هذا الإنجاز يسجل لجميع كوادر النادي التي عملت بجد، لافتاً إلى أن الفريق لن يكون ضيف شرف في الموسم القادم وسيتحضر بقوة لتحقيق ما يصبو إليه وخصوصاً أنه يضم مجموعة من اللاعبين لديهم من الإرادة والعزيمة ما يكفي للمنافسة بقوة وتحقيق الانتصار تلو الانتصار.

رضوان الراضي

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency