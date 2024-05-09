عواصف شديدة تجتاح الولايات المتحدة

واشنطن-سانا

اجتاحت عواصف شديدة الولايات المتحدة بعد إعصارين ضربا إحدى مدن ولاية ميشيغان ودمرا المنازل والمباني التجارية.

وذكرت وكالة “اسوشيتد برس” أن هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في بيتسبرغ أصدرت تحذيرات بعد اشتداد العواصف اليوم من أن إعصار شمال شرق اوهايو قد يعبر إلى ولاية بنسلفانيا كما كانت أجزاء من ولاية فرجينيا الغربية أيضاً تحت تحذير من الإعصار.

وتم الإبلاغ عن الأعاصير لأول مرة أمس في أجزاء من ميشيغان وانديانا واوهايو بينما كانت أجزاء من الينوي وكنتاكي وميسوري تحت مراقبة الإعصار.

وجاءت هذه العواصف بعد يوم من إعصار مميت ضرب بلدة في أوكلاهوما وحوصر نحو 50 شخصاً داخل منشأة فيديكس بسبب انقطاع خطوط الكهرباء.

وأظهرت مقاطع فيديو مصورة من الجو منازل وقد تحولت إلى أكوام من الأنقاض وأخرى تحطمت أسقفها كما أدى الإعصار إلى قذف المركبات وسقوط خطوط الكهرباء وتعرضت منشآت لأضرار جسيمة.

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