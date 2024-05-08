دورتموند يتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا

باريس-سانا

تأهل نادي بوروسيا دورتموند الألماني اليوم إلى نهائي أبطال أوروبا بفوزه على مضيفه باريس سان جيرمان بهدف دون رد.

وسجل ماتس هوميلز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 50 ليكرر دورتموند فوزه بنفس نتيجة مباراة الذهاب ويتأهل لنهائي دوري الأبطال للمرة الثالثة في تاريخه بعد عامي 1997 و2013.

وينتظر بوروسيا دورتموند الفائز من مواجهة ريال مدريد وبايرن ميونخ مساء غد الأربعاء في سانتياغو برنابيو علماً بأن الفريقين تعادلا ذهاباً بنتيجة 2-2 الأسبوع الماضي في ميونخ.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency