العراق يشكل لجنة تحقيقية لمعرفة ملابسات الهجوم التخريبي على حقل غازي بالسليمانية

بغداد-سانا

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق تشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة ملابسات الهجوم التخريبي على حقل كور مو الغازي بالسليمانية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية واع عن خلية الإعلام الأمني قولها في بيان اليوم: إن “قيادة العمليات المشتركة شكلت لجنة تحقيقية فنية لمعرفة ملابسات الهجوم التخريبي الذي تم تنفيذه بوساطة طائرة مسيرة واستهدف حقل كور مو الغازي في ناحية قادر كرم بمحافظة السليمانية، وتسبب بوفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين جميعهم يحملون الجنسية الآسيوية”، معربة عن إدانتها الشديدة لهذا الاعتداء الآثم على ثروة العراق الاقتصادية.

وأكدت الخلية في بيانها أن المعتدين سينالون جزاءهم العادل على هذه الاعتداءات التي تحاول الإضرار بالاقتصاد الوطني والتأثير على عجلة التقدم والتنمية التي يشهدها العراق.

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