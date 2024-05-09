مدفيديف: لم يعد هناك مكان في العالم للاستعمار الجديد

موسكو-سانا

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ورئيس حزب روسيا الموحدة دميتري مدفيديف أنه لم يعد هناك مكان في العالم للعقوبات غير القانونية والانعزالية والاستعمار الجديد.

ونقلت روسيا اليوم عن مدفيديف قوله في حسابه على منصة إكس بعد لقاءاته مع رئيسي كوبا ولاوس “نحن نعمل على تكثيف التعاون والحفاظ على حوار سياسي ذي مصداقية مع الدول الشريكة، إن اللقاءات مع رئيسي كوبا ولاوس تؤكد من جديد أنه ينبغي ألا يكون هناك مكان للعقوبات غير القانونية والإملاءات والانعزالية والقمع وهيمنة الأقوياء على مبادئ المساواة والعدالة” مؤكداً أن الاستعمار الجديد لن ينجح.

والتقى مدفيديف برئيس لاوس ثونجلون سيسوليث والرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل اللذين وصلا إلى روسيا اليوم للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الـ 79 للنصر في الحرب الوطنية العظمى.

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