تونس تدعو المجتمع الدولي لوقف حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال في قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

دعت تونس المجتمع الدولي للوقوف صفاً واحداً ضد حرب الإبادة الجماعية والتهجير القسري التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المنكوب.

وحثت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة التونسية في بيان أصدرته اليوم دول العالم على وقف هذه المجزرة فورا وخاصة أن الاحتلال يمعن في صلفه وإجرامه في تحد صارخ للقانون الدولي والقانون الإنساني ويستعد لارتكاب مذبحة كبرى تحت أنظار العالم بحق أكثر من مليون ونصف مليون فلسطيني في مدينة رفح.

وجددت تونس موقفها الثابت ودعمها غير المشروط للشعب الفلسطيني في نضاله من أجل استرداد حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف التي لا تسقط بالتقادم وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة عاصمتها القدس.

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