برونزية لسورية في بطولة آسيا للفنون القتالية برياضة الجوجيتسو

أبوظبي-سانا

حققت لاعبة منتخب سورية للفنون القتالية شام الماوردي الميدالية البرونزية في بطولة آسيا بلعبة الجوجيتسو، المقامة حالياً في العاصمة الإماراتية أبو ظبي التي شهدت مشاركة 1500 لاعب ولاعبة مثلوا 33 دولة آسيوية.

وجاءت البرونزية في منافسات وزن 63 كغ لفئة 16عاماً.

وكانت لاعبة منتخب سورية للفنون القتالية مروة الشلبي حققت الميدالية الفضية في منافسات السيدات.

رئيس اتحاد الفنون القتالية عدنان المصري أوضح أن البطولة شهدت منافسات قوية وسط أجواء حماسية وما حققته لاعبات المنتخب إنجاز مهم للرياضة السورية في ظل مشاركة واسعة من العديد من الدول المتقدمة في هذه اللعبة على الصعيد الآسيوي، مشيراً الى ان هذه النتائج جاءت بعد تحضيرات وجهود كبيرة قام بها الكادر الفني والإداري مع اللاعبين واللاعبات من خلال المعسكر التدريبي الذي أقيم في دمشق قبل البطولة.

وقال حازم رمضان رئيس اللجنة الفنية للعبة ومدرب المنتخب إن البطولة شهدت مستوى تنظيمياً عالياً مضيفاً: إن المنافسات في البطولة كانت قوية والمستوى الفني عالياً جداً لمشاركة منتخبات قوية.

ولفت رمضان إلى أنه تخلل البطولة دورة تحكيم للاطلاع على أهم التعديلات في قانون اللعبة في الاتحاد الدولي.

كما قدم رئيس اتحاد الفنون القتالية عدنان المصري وعضو الاتحاد ثائر شيخ حسين درع اللجنة الأولمبية السورية لرئيس الاتحاد الآسيوي لرياضة الجوجيتسو عبد المنعم السيد محمد الهاشمي تقديراً لدعم الاتحاد الاسيوي لمشاركة المنتخب الوطني في البطولة الاسيوية.

وتضم بعثة منتخبنا بالبطولة كلا من عدنان المصري رئيساً، وثائر الحسين إدارياً، وحازم رمضان مدرباً، واللاعبين واللاعبات شام الماوردي ومروة الشلبي وسامح رمضان وتامبي عمر.

محمد الخاطر

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