مصرع 100 شخص وفقدان 128 آخرين جراء الفيضانات في البرازيل

برازيليا-سانا

لقي 100 شخص حتفهم وفقد 128 جراء الفيضانات المدمّرة التي اجتاحت جنوب البرازيل خلال الأيام القليلة الماضية.

وأفاد الدفاع المدني وفقا لوكالة فرانس برس بأن نحو 400 بلدة تضررت جراء أسوأ كارثة طبيعية تضرب ولاية ريو غراندي دو سول وأصيب مئات الأشخاص ولا يزال 128 شخصاً في عداد المفقودين وأجبر 160 ألف شخص على مغادرة منازلهم.

وقامت فرق البحث والإنقاذ اليوم بإجلاء الأشخاص المحاصَرين في منازلهم في عاصمة الولاية بورتو أليغري ومدن وبلدات أخرى فيما حثّت السلطات السكان على عدم العودة إلى المناطق المتضرّرة بسبب الانزلاق المحتمل للتربة والمخاطر الصحية.

ووصل نهر غويبا الذي يمرّ عبر بورتو أليغري إلى مستويات تاريخية فيما حذّر المسؤولون الثلاثاء من أنّ خمسة سدود معرّضة لخطر الانهيار.

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