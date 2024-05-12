مصرع 11 شخصاً بحادث اصطدام حافلة مدرسية في إندونيسيا

جاكرتا-سانا

لقي 11 شخصاً على الأقل مصرعهم، بينهم تسعة تلاميذ وأصيب العشرات بجروح جراء حادث سير تعرّضت له حافلة مدرسية في جزيرة جاوا الإندونيسية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن متحدث باسم الشرطة قوله: “إن الحادث وقع بين مدينتي ديبوك ولمبانغ غرب جاوا”، موضحاً أن الحافلة المدرسية التي كانت تنقل أكثر من 60 تلميذاً ومعلّماً انحرفت فجأة إلى اليسار واصطدمت بسيارة وثلاث دراجات نارية، ما أدى إلى مصرع تسعة تلاميذ ومدرّس واحد كانوا من بين الركاب، إضافة لمصرع سائق إحدى الدراجات النارية بينما أصيب 53 شخصاً بجروح بعضها بليغة.

وكان 12 شخصاً على الأقل قضوا، وأصيب اثنان آخران في نيسان الماضي جراء حادث تصادم مماثل بين حافلة وسيارتين في جاوا.

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