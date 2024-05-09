مباحثات سورية موريتانية حول تطوير التعاون في مختلف المجالات

نواكشوط-سانا

بحث وزير الثروة الحيوانية الموريتاني أحمديت ولد الشين مع سفير سورية في نواكشوط قصي مصطفى سبل تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية وتبادل الخبرات العلمية والفنية.

كما بحث وزير الصيد والاقتصاد البحري الموريتاني مختار الحسيني لام مع السفير مصطفى إمكانية تبادل الخبرات وسبل تعزيز التعاون مع الهيئة العامة للثروة السمكية السورية في مجال الصيد البحري.

وكان السفير السوري ناقش أمس مع كل من وزير التجارة والصناعة والسياحة الموريتاني لمرابط ولد بناهي ووزير الثقافة الموريتاني أحمد ولد سيد أحمد آليات تطوير العلاقات بين البلدين في مجالي التجارة والثقافة.

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