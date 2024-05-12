طلاب من جامعة ماكجيل الكندية يواصلون اعتصامهم تنديداً بالعدوان على غزة

مونتريال واستوكهولم-سانا

يواصل عدد من طلاب جامعة ماكجيل في مونتريال الكندية تنفيذ اعتصام، ضمن مخيم في الجامعة احتجاجاً على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وجرائمه الوحشية، رغم تهديد إدارة الجامعة باستدعاء الشرطة لتفكيكه.

وذكرت وكالة فرانس برس أنه على غرار الاعتصامات التي تشهدها العديد من الجامعات الأمريكية المتضامنة مع الفلسطينيين يخيّم مئات الطلاب منذ أسبوعين في قلب جامعة ماكجيل الشهيرة التي هددت إدارتها باللجوء إلى الشرطة، وتفكيك المخيم.

وكانت الشرطة الكندية فككت أمس بالقوة اعتصاماً طلابياً متضامناً مع الشعب الفلسطيني في جامعة ألبرتا بمدينة إدمنتون الكندية، وأوقفت ثلاثة أشخاص، بعد يومين من إخلائها بالطريقة نفسها اعتصاماً طلابياً مماثلاً في مدينة كالغاري الواقعة في المقاطعة نفسها.

بدورها نددت مجموعة “بيبلز يونيفيرسيتي أوف بالستاين” الطلابية الكندية باستخدام الشرطة قنابل الغاز ورذاذ الفلفل وهراوات ودراجات لمهاجمة المتظاهرين جسدياً، مشيرة إلى إصابة أربعة طلاب بجروح، جراء ذلك.

من جهته، أقرّ متحدّث باسم الشرطة باستخدام “ذخيرة خاصة”، فيما أشارت تقارير إلى توقيف الشرطة عدداً من المحتجين.

ويطالب المحتجون في الجامعات الكندية إدارة جامعتهم بكشف استثماراتها، وقطع كلّ علاقاتها مع الكيان الإسرائيلي.

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