الوحدة إلى نهائي كأس الجمهورية لكرة القدم

اللاذقية-سانا

تأهل فريق الوحدة للمباراة النهائية من مسابقة كأس الجمهورية بعد تعادله مع مضيفه حطين بهدفين لهدفين خلال المباراة التي جمعت الفريقين على أرض ملعب الباسل في اللاذقية اليوم ضمن إياب نصف النهائي من المسابقة.

وسجل للوحدة مصطفى حمو بالدقيقة 43 ويوسف محمد من ركلة جزاء ولحطين إبراهيم ديكو بالدقيقة 16 ومؤنس أبو عمشة بالدقيقة 77 علماً أن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ويواجه الوحدة الفائز من مباراة الغد التي تجمع تشرين مع ضيفه الفتوة علماً أن الفتوة فاز في مباراة الذهاب بأربعة أهداف نظيفة.

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