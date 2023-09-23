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نيس يفوز على موناكو في الدوري الفرنسي

2023-09-23

باريس- سانا

تغلب فريق نيس على مضيفه موناكو بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما أمس ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

سجل هدف نيس الوحيد اللاعب جيرمي بوجا في الدقيقة 91 من عمر اللقاء.

وشهدت المباراة إهدار فلورين بالوجان مهاجم موناكو ضربتي جزاء في الدقيقتين 12 و55، مفوتاً على فريقه فرصة حسم اللقاء لصالحه.

وبهذه النتيجة رفع نيس رصيده إلى 12 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة بفارق نقطة عن موناكو صاحب المركز الثاني و3 نقاط عن بريست صاحب المركز الثالث والذي يلعب مع ليون غداً.

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