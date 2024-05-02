افتتاح بازار خيري في مدينة جرمانا بمناسبة عيدي العمال والشهداء

ريف دمشق-سانا

بمناسبة عيدي العمال والشهداء، وبمشاركة أكثر من 13 سيدة وعدد من الأطفال افتتح اليوم بازار خيري في مدينة جرمانا بريف دمشق، بالتعاون مع شعبة حزب البعث العربي الاشتراكي والمجتمع المحلي.

وفي تصريح لمراسلة سانا بين منظم البازار فادي الدكاك أن الهدف منه تعزيز دور المرأة في المجتمع ودعم السيدات وتوفير مكان لهن لعرض منتجاتهن والتعريف بها، إضافة لتشجيع المجتمع المحلي على دعمهن من خلال التسويق لمنتجاتهن، لافتاً إلى أن هذه الأنشطة والفعاليات تأكيد على قدرة المرأة السورية على تجاوز كل الظروف الصعبة والوقوف إلى جانب أسرتها ودعمها اقتصادياً.

بدورها، مدربة الأعمال اليدوية ألبا الدكاك أشارت إلى أن أهمية البازار في دعم السيدات والأخذ بمقترحات الزوار والمشاركات لتطوير مهاراتهن وعرض مشغولات الأطفال المصنوعة من الخرز والخيطان.

المشاركة رانيا صعب بينت أن الطبيعة الجميلة في بلدتها بجبل الشيخ شجعتها على البدء بمشروعها الصغير، ولا سيما أن منتجاتها طبيعية ونظيفة وخالية من المواد الكيمياوية، لافتة إلى أنها تتشارك مع مجموعة من السيدات في إعداد وصناعة المونة المنزلية وبيعها في الأسواق.

وتشارك منال أبو الخير في البازار بعرض مجموعة من ألعاب الأطفال الخاصة بالذكاء التي تنشط عقل الطفل وتعمل على تقوية ذاكرته وذكائه، إضافة إلى عرض مجموعة من الألعاب الخاصة بتنمية المهارات وألعاب جماعية للأسرة تنمي الخيال وتحفز ملكات الإبداع، وتستقطب الأسرة بالكامل وتجعلها تقضي وقتاً أطول مع أبنائها.

في حين، عرضت هويدا نعمان خلال البازار منتجاتها المتنوعة كالتحف والصمديات المصنوعة من الشمع والجبصين، لافتة إلى أنها انطلقت بمشروعها قبل أربعة أشهر، وهذه مشاركتها الأولى في البازار وقد لاقت منتجاتها الاستحسان والقبول.

الشابة غنى فروج أشارت إلى أن هذه مشاركتها الأولى بالبازار، حيث عرضت مشغولاتها اليدوية كالأساور والخواتم، مبينة أنها تسوق منتجاتها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، فيما لفتت الطفلة قمر الحلبي إلى أنها تشارك مع والدتها في البازار لكنها تعرض مشغولات بسيطة من الخرز والخيوط زاهية الألوان والتي صنعتها بأوقات فراغها.

سكينة محمد

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