مسيرات أوكرانية تهاجم مصفاة نفط ومواقع مدنية أخرى في كراسنودار الروسية

موسكو-سانا

أعلن فينيامين كوندراتيف حاكم إقليم كراسنودار الروسي أن مسيرات أوكرانية حاولت فجر اليوم ضرب مواقع مدنية في مدينة نوفوروسيسك، فيما نشب حريق في مصفاة النفط بمدينة توابسيه بعد سقوط مسيرة.

ونقل موقع روسيا اليوم عن كوندراتيف قوله في منشور على تطبيق “تلغرام”: “حاول نظام كييف دون جدوى مهاجمة أهداف مدنية في أراضي نوفوروسيسك.. وقامت دفاعاتنا الجوية بتحييد أكثر من 10 طائرات مسيرة”، مضيفاً: إن حرائق محدودة نشبت عند سقوط حطام المسيرات الأوكرانية وتعمل خدمات الطوارئ على إزالة آثار الحادث، فيما تشير المعلومات الأولية إلى عدم وقوع إصابات.

وأفادت سلطات نوفوروسييك بتعليق عمل وسائل النقل العام طوال حالة التأهب الجوي في المدينة.

بدوره قال مقر العمليات الإقليمي في كراسنودار في بيان عبر تلغرام: “إن طائرتين بدون طيار حاولتا استهداف البنية التحتية المدنية في توابسيه، واندلع حريق في منطقة مصفاة النفط في المدينة بسبب سقوط إحدى الطائرتين دون وقوع إصابات”.

وكانت القوات الأوكرانية حاولت أكثر من مرة مهاجمة مواقع في نوفوروسيسك وتوابسيه باستخدام زوارق وطائرات مسيرة.

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