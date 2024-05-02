بمناسبة عيد العمال… تكريم العمال الذين شاركوا في تنفيذ نفق المواساة

دمشق-سانا

بمناسبة عيد العمال، كرم الاتحاد العام لنقابات العمال بالتعاون مع محافظة دمشق العمال الذين شاركوا في تنفيذ نفق وعقدة المواساة تقديراً لجهودهم وعملهم.

رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري أشار في تصريح للصحفيين إلى أن عمال سورية خلال سنوات الأزمة تفوقوا على كل الظروف الصعبة وأبدعوا في مواقع كثيرة وحققوا إنجازات كبيرة، وأداروا عجلات الإنتاج في مواقع عملهم بإمكانيات بسيطة وانتصروا على الإرهاب والحصار، مبيناً أن التكريم أقل ما يمكن فعله تقديراً للعمال الذين ساهموا في هذا الإنجاز الذي قدم حلاً مرورياً وجمالياً للمنطقة.

وفي تصريح مماثل نوه وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجد بالجهود الكبيرة التي بذلها العمال في زمن قياسي وبخبرات وطنية وقدموا نموذجاً في الإبداع والتفاني بالعمل وهذا يدل على انتمائهم وحبهم لوطنهم، مشيراً إلى أن تكريم هؤلاء العمال هو تكريم لكل عامل في موقع عمله.

من جهته، قال محافظ دمشق المهندس محمد طارق كريشاتي: إننا نكرم جنوداً حقيقيين أنجزوا هذا المشروع الذي كان بمثابة رسالة أن سورية بخير وأوجد الحل لعقدتين مروريتين، لافتاً إلى أن المشروع تضمن إحداث حدائق وساحة، وتأهيل جميع محاور النفق، وأشار كريشاتي إلى أن المحافظة تقوم بإعادة تأهيل المتحلق الجنوبي بين العقدتين السادسة والثامنة، والعمل جار حالياً على تركيب المخمدات وفواصل التمدد بينهما وخلال 3 أشهر يكون المشروع منجزاً بالكامل، كما تقوم بالتعاون مع جامعة دمشق بدراسة مشروع نفق المجتهد وباب مصلى وسيتم تقديم الدراسة وفق جدوى اقتصادية كون هذا التقاطع هو الأشد ازدحاماً حالياً على مستوى دمشق.

سفيرة إسماعيل

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