بيسكوف: المزاعم الأمريكية بشأن استخدام روسيا أسلحة كيميائية في أوكرانيا عارية عن الصحة

موسكو-سانا

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن المزاعم التي ساقتها الولايات المتحدة بشأن استخدام روسيا الأسلحة الكيميائية ضد القوات الأوكرانية لا أساس لها من الصحة.

ونقلت وكالة تاس عن بيسكوف قوله للصحفيين تعليقاً على المزاعم الأمريكية: “إن مثل هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة وغير مثبتة على الإطلاق”.

وفي وقت سابق، أكدت القوات الروسية أن القوات الأوكرانية استخدمت أسلحة كيميائية على محور أرتيوموفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، والتي من المحتمل أن تكون فوسفوراً أبيض.

وفي موضوع آخر، قال بيسكوف: إن قضايا الأمن الدولي والإقليمي ستكون مطروحة على جدول أعمال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين في أيار الجاري.

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