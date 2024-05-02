بمناسبة عيد العمال… تكريم 50 عاملاً في المدينة الصناعية بحسياء

حمص-سانا

بمناسبة عيد العمال وتقديراً لجهود الطبقة العاملة كرم اتحاد نقابات عمال حمص 50 عاملاً من العمال المميزين في عدد من منشآت القطاع الخاص بالمدينة الصناعية بحسياء.

رئيس اتحاد عمال المحافظة حافظ خنصر أكد على دور العمال الرائد في القطاع الخاص كشريك أساسي في دعم مسيرة التنمية والاقتصاد الوطني عبر زيادة الإنتاج وتطويره، مشيراً إلى التنسيق الدائم مع فعاليات القطاع الخاص وبما يسهم في تحقيق مصلحة العمل والعمال.

بدوره لفت مدير عام المدينة الصناعية المهندس عامر خليل إلى وجود برنامج سيتم تنفيذه هذا العام بالتشارك مع اتحاد العمال يتعلق بالتدريب والتأهيل للكوادر العمالية.

من جهتهم أعرب عدد من العمال المكرمين عن شكرهم للتكريم مؤكدين حرصهم وسعيهم الدائم لبذل كل الجهود في سبيل الحفاظ على استمرار العمل في منشآتهم واستعدادهم للمشاركة في إعادة إعمار الوطن.

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